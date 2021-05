Ouverture des terrasses: voici le conseil de Frank Vandenbroucke "pour vous et vos amis" avant de vous retrouver

Frank Vandenbroucke était l'invité de la Matinale Bel RTL ce vendredi à 7h50. Le ministre fédéral de la Santé s'est exprimé sur l'ouverture des terrasses qui aura lieu samedi 8 mai. Il conseille à la population d'utiliser des autotests avant de se rendre dans les cafés, bars et restaurants.

"Les autotests sont une ligne de défense supplémentaire. Ils ne sont pas là pour les personnes qui présentent des symptômes de covid ni pour des personnes qui reviennent d'une zone rouge à l'étranger. C'est une précaution supplémentaire. En guise de courtoisie, avant de voir quelqu'un, si vous allez en terrasses avec des amis, je vous encourage vraiment à réaliser un autotest et d'encourager vos amis d'en faire de même par courtoisie", a dit le ministre au micro de Fabrice Grosfilley.

À la veille de la reprise du secteur de l'horeca pour le service à l'extérieur, de nombreux Belges se demandent s'ils pourront aller aux toilettes dans le café ou le restaurant, et si l'on pourra entrer à l’intérieur en cas de pluie.

"Non. S’il pleut, l’idée n’est pas de rentrer et de s’asseoir à l’intérieur. Évidemment, s’il faut aller à la toilette, c’est autre chose. Il faut vraiment rester dehors, c’est une réouverture dehors, parce que les risques de contamination sont beaucoup moins importants quand on est dehors", a répondu Frank Vandenbroucke.