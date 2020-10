Parents et élèves sont suspendus à une réunion qui a lieu ce mercredi matin avec la Ministre de l'Enseignement: que pourrait-elle annoncer ?

Tous les élèves, de la maternelle au secondaire, vont-ils continuer à pouvoir aller en classe, dans les semaines qui viennent? L'enseignement francophone est suspendu à la réunion, ce matin à 9h, entre la ministre Caroline Désir et les différents acteurs du secteur, à savoir les syndicats, pouvoirs organisateurs et fédérations de parents.

L'objectif est de savoir si les mesures sanitaires seront durcies dans les établissements. Mais concrètement, ça veut dire quoi ?

Renforcer encore le port du masque, dans certaines circonstances. Sensibiliser à nouveau, les élèves comme les professeurs, de l'utilité de ce masque. Sur ce point, la plupart des acteurs peuvent s'entendre.

Le débat de la présence de tous les élèves en classe, risque lui d'être plus animé. D'un côté, la Ministre de l'éducation Caroline Désir et certains syndicats comme la CSC, défendent le maintien des cours en présence, secondaire compris. Dans l'autre camp, la fédération de parents Fapeo, les directions d'écoles de l'officiel, les représentants des écoles catholique Segec. Eux préfèrent soutenir l'hybridation des cours, en secondaire, c'est à dire le fait de ne plus obliger toutes les classes à venir à l'école, mais plutôt alterner la présence des plus grands, avec des cours à distance, une semaine sur deux par exemple.

Il faut dire que la propagation du virus inquiète certains parents, et certaines directions. Tout comme la multiplication des quarantaines, et des heures d'étude interminables, à l'école, à cause de l'absence de profs.