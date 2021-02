Pas de salon Batibouw virtuel ce dimanche en raison de problèmes techniques: va-t-il être prolongé?

En raison de problèmes techniques, les organisateurs du salon Batibouw ont décidé de ne pas ouvrir ce dimanche la plateforme donnant accès à l'édition virtuelle du salon de la construction, a indiqué l'organisateur de l'événement Frédéric François. Elle sera relancée lundi matin, le temps de régler les problèmes informatiques, qui avaient déjà émaillé la journée d'ouverture de samedi.



Coronavirus oblige, l'édition 2021 de Batibouw est uniquement virtuelle. Débutée samedi, elle doit se terminer le dimanche 7 mars prochain. Le site internet du salon fait cependant face à des problèmes de capacité, explique Frédéric François. La plateforme n'arrive en effet pas à suivre lorsque trop de monde est connecté en même temps. Des problèmes étaient déjà survenus samedi et il a été finalement décidé de laisser l'opportunité aux développeurs de régler ce souci et de ne pas ouvrir la plateforme, poursuit l'organisateur de Batibouw. Elle sera relancée ce lundi matin. A l'entendre, les exposants se montrent plutôt compréhensifs face à cette situation, préférant que le démarrage soit postposé et que le site soit tout à fait opérationnel plutôt que d'avoir un système informatique qui ne tient pas la route.

Cette journée de dimanche perdue signifie-t-elle que l'édition du salon sera prolongée d'un jour? "C'est encore trop tôt pour le dire", répond Frédéric François. "Nous évaluerons cette opportunité durant la durant la semaine avec les exposants." Pour cette édition virtuelle, les organisateurs de Batibouw espèrent attirer quelque 150.000 visiteurs venus découvrir les services des près de 200 exposants inscrits.