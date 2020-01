Peut-on faire la sieste durant pendant son temps de travail en Belgique?

Adama Cissé, un agent de propreté a été licencié pour faute grave en France après qu'une photo, prise à son insu, de lui en train de dormir a circulé sur les réseaux sociaux. Il conteste son licenciement invoquant le fait que la photo a été prise sans son consentement. "Pour nous cette photo, une photo volée, n'est pas acceptable comme justification d'un licenciement pour faute grave", a justifié Joachim Scavello, l'avocat d'Adama Cissé.

Que dit la loi en Belgique ? Faire la sieste durant son temps de travail, est-ce permis ?

Comme souvent avec, la réponse n'est pas si simple, c'est un peu oui et non.

Non, la sieste n'est pas autorisée durant les heures de travail. Donc si vous voyez un collègue piquer du nez devant son ordinateur parce qu'il a eu une soirée animée la veille, c'est une faute. Et si ce cas se répète, c'est même une faute grave. Un employeur engage un collaborateur pour être actif et il le paye pour travailler.

En revanche, chaque contrat de travail prévoit des temps de pause et là chacun est libre d'en faire ce qu'il veut.

Certains en profitent pour aller faire des courses. D'autres préfèrent se reposer.

Les entreprises n'ont toutefois pas l'obligation de mettre à disposition un local de sieste. Dans les faits, elles sont de plus en plus nombreuses à aménager une salle de relaxation ou salle de repos.

La sieste parfaite durerait 20 minutes et le travailleur serait alors plus productif l'après-midi.