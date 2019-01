Plus de 100€ d'amende pour ne pas avoir correctement dégivré votre voiture: "Faire un trou de 15 cm sur 15, c'est pas possible!"

Tout le monde ne le sait pas, mais en ces temps de givre et de neige, ne pas correctement déblayer sa voiture peut vous coûter cher.

Les amendes sont de

116 euros si le pare-brise , les vitres latérales et la lunette arrière ne sont pas totalement dégivrés

, les et la ne sont pas totalement dégivrés 58 euros pour des phares mal déneigés

mal déneigés 116 euros si les plaques d’immatriculation ne sont pas visibles





De la prévention et des grattoirs offerts



Ce mardi, les policiers de la zone boraine ont mené une action de prévention à Colfontaine. "On voit toujours forcément la police pour la répression et là c'est de la prévention donc ça fait plaisir", témoigne une dame.



L'objectif du jour est de rappeler les règles, comme le fait avec bon sens Bertrand Caroy, le responsable du service circulation routière de la zone de police boraine, auprès d'une dame : "Madame, vous avez un essuie-glace à l'arrière. Pourquoi vous ne le faites pas fonctionner? Vous avez plein de neige et vous ne voyez rien."



Et pour rendre l'action plus utile, ils offrent à chaque automobiliste un grattoir. "C'est bien, c'est gentil de leur part", estime un jeune homme.





"Ça on ne peut pas accepter"



Bertrand Caroy comprend que gratter sa voiture prend du temps le matin, quand justement on en manque. "On est souvent pressés le matin. On s'habitue à des conditions météorologiques correctes. Ici, une fois qu'il gèle, on prend la route et on ne voit pas correctement ce qui se passe autour et ça on ne peut pas accepter. C'est pour ça que nous rappelons aux usagers, en remettant un grattoir, l'importance de gratter le véhicule le matin". Et l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, c'est "faire un trou de 15 cm sur 15 et prendre la route, ça on ne peut pas tolérer. Ça c'est pas possible."



Mais la plupart des automobilistes rencontrés comprennent l'enjeu. "Ce serait malheureux de dépenser 116€ pour ne pas gratter son pare-brise quoi. Surtout que c'est utile de bien voir clair pour conduire", estimait l'un. "Quand ça touche la sécurité, à nous à être attentifs, surtout quand on transporte les enfants", déclarait un autre.



La police boraine a prévu de mener des contrôles jusqu’à 22h et environ 200 grattoirs seront distribués.