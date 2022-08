Plus de Belges ont demandé une assistance à l'étranger cet été: voici les trois explications avancées

Cet été, beaucoup plus de Belges en voyage à l'étranger ont été confronté à un accident ou à une maladie par rapport à l'année dernière. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués par Touring et Europ Assistance, relayés par nos confrères du Zondag.

"Jusqu'à présent, nous avons ouvert environ 2.125 dossiers médicaux pour des Belges à l'étranger", indique au média flamand Xavier Van Caneghem, représentant de l'assurance voyage Europ Assistance. L'entreprise enregistre 45% de dossiers supplémentaires par rapport à 2021. Les cas concernant principalement:

des infections,

des problèmes cardiaques,

des problèmes gastriques et intestinaux

des fractures.

Le constat est similaire du côté de Touring. En juillet, l'entreprise de dépannage et d'assistance avait ouvert 1.192 dossiers. C'est 37% de plus qu'en 2021.

Plus de voyageurs cette année

Pour comprendre pourquoi il y a plus de demandes d'assistance, regardons d'abord le nombre de Belges en voyage. Cette année, il est beaucoup plus élevé qu'en 2021. "Plus de Belges ont voyagé cette année. Notre baromètre des vacances montre qu'il concerne 71% des Belges, soit le pourcentage le plus élevé de ces dernières années. En 2021, par exemple, environ 53 % sont partis en voyage", explique Xavier Van Caneghem.

Les Belges moins prudents?

L'augmentation du nombre de voyageurs belges peut donc expliquer l'augmentation. Le représentant d'Assistance Voyage pointe également une certaine imprudence de la part des voyageurs: "On note que la plupart des vacanciers ont été un peu plus prudents l'an dernier. Personne ne voulait se retrouver à l'hôpital à l'été 2021, car le Covid-19 était encore très présent".

Interrogé par le Zondag, le professeur de psychologie Filip Raes n'exclut pas la possibilité qu'après deux ans de mesures corona, nous soyons moins prudents. "Nous voyageons plus, mais nous sommes moins formés et moins habitués. Ceux qui partent normalement chaque année skier ou randonner dans les Alpes ou les Pyrénées n'ont pas pu le faire depuis deux ans et ont donc perdu une partie de leur expérience", indique-t-il. "De plus, il n'est pas exclu que nous soyons moins prudents dans notre envie de voyager et de nous éclater". L'expert reste cependant prudent vis-à-vis de cette explication, et précise que peu de recherches scientifiques ont été menées sur le sujet.

Les effets de la chaleur

Enfin, le porte-parole de Touring pointe les effets de la chaleur comme cause possible de la hausse des dossiers. "Les dossiers médicaux étaient en partie dus aux conditions d'hygiène pas toujours idéales. Les vacanciers mangent et boivent des choses qui se gâtent plus vite à cause de la grande chaleur dans le sud cette année. Les problèmes de santé pendant les vacances à l'étranger sont souvent dus à la fatigue, au stress des vacances et à la transition vers un climat plus chaud", confie Danny Smagghe.

Le représentant de Touring souligne également les nombreux Belges qui se sont mis à pratiquer du sport, parfois de manière intensive, sans y être habitué et par des températures très élevées. "De plus, les vacanciers doivent également faire face à des problèmes cardiologiques, aux conséquences d'une insolation due à la grande chaleur et à des accidents de voiture ou autres", précise Danny Smagghe.