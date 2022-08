Presque moitié moins de déchets par personne dans les communes avec des poubelles à puce: "Certains en ont quand même pour 600 euros en plus par an"

Cela fait maintenant 17 ans que les premières poubelles à puce sont apparues en Wallonie. Aujourd'hui, presque une commune sur deux les utilisent pour favoriser le tri des déchets. Ces poubelles mesurent exactement le poids. Le camion la pèse donc avant d'en récolter le contenu et le ménage paye selon sa production. Cela pousse donc les habitants à mieux trier leurs déchets via les sacs PMC ou les déchets organiques via les sacs ou d’autres poubelles à puces.

Une forte diminution des déchets

Dans le Brabant Wallon, 8 des 19 communes ont mis en place ces poubelles à puce. La première, c'était Chastre en 2016. "On est passé de 135 kg de déchets par personne à 74 kg par personne", explique Jean-Marie Thiry, échevin de l'environnement. Son homologue de Grez-Doiceau partage ce bilan. "De 140 kg à un peu moins de 90 kg", indique Laurent Francis.

Ce système permet à la commune de repérer les ménages qui produisent le plus de déchets. "Et d'être proche du système du pollueur-payeur", insiste l'échevin. "On a envoyé un message à ces ménages pour leur faire comprendre qu'ils partaient haut dans les quantités. Mais certains en ont quand même eu pour 500 ou 600 euros en plus par an que la taxe de base."

Plus compliqué dans les grandes communes

Dans la plus grande commune d'Ottignies Louvain-la-Neuve, l'application est un peu plus compliquée mais ce n'est pas le seul problème. "On regarde dans les autres communes où la taxation directe a augmenté", déclare Philippe Delvaux, échevin de l'environnement. "On trouve que dans la situation économique actuelle c'est un peu compliqué d'augmenté la taxe déchets." Laurent Francis de Grez-Doiceau ne partage pas cet avis mais "évidemment pour les ménages qui produisent en général moins, le forfait est probablement un peu plus haut que leur nécessité."

Autre conséquence négative dans d'autres communes, il y a plus de dépôts clandestins pour éviter de payer.

En chiffres:

Sur les 262 communes wallonnes, 127 avaient recours l’an dernier aux poubelles à puce pour collecter les déchets (48%) soit quasiment une sur deux.

115 communes sur les 223 de moins de 20 000 habitants.

11 communes sur les 30 qui comptent entre 20 000 et 50 000 habitants.

Et seulement 1 sur 9 de + de 50.000 habitants : Seraing

La répartition par provinces :

53 en province de Liège

30 en province de Namur

9 dans la région de Charleroi (TIBI)

8 en Brabant wallon

27 en province de Luxembourg