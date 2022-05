Le passage forcé de la télé analogique vers le numérique est "une honte écologique", selon Jean-Charles

C’est un tournant technologique auquel nul ne pourra échapper. Le passage de l’analogique au tout numérique pour la télévision – tout comme cela existe pour la radio – permet d’avoir un signal plus précis et plus compact. Le but ? Faire de la place sur le réseau pour faire face à une consommation toujours plus forte d’internet et pour garantir un service rapide et qualitatif

Le tout numérique, un bien beau projet, mais qu’est-ce que ce passage de l'analogique au numérique engendre-t-il concrètement? Eh bien, pour pas mal de monde: pas grand-chose. Si vous possédez une TV récente, elle est déjà numérique-compatible. Ce qui évolue se fait dans le système, invisible à l'œil nu. Mais si votre télévision date, la donne change un peu...

C’est ce que nous fait remarquer Jean-Charles, 49 ans, via le bouton orange Alertez-nous de RTL info. Ce citoyen originaire de Binche interpelle sur ce changement de mode de réception qu’il qualifie de "honte écologique" malgré sa "véritable passion" pour l’informatique. "On a un monde à deux vitesse", nous écrit-il. "On a un besoin énorme d’un monde ultra numérique et je suis le premier fan. Mais il ne faut pas se leurrer, le numérique est un gouffre pour la planète."

Mettre des milliers de télévisions à la poubelle



Explications. L’opérateur VOO, que notre employé de banque épingle dans son alerte, est en pleine promotion pour le passage au numérique. Sur le site web de l'opérateur, les choses sont plutôt claires: si votre téléviseur n’est pas compatible avec le nouveau mode de réception, VOO propose de louer un décodeur à 10€ par mois ou d'acheter une nouvelle télévision grâce à une "offre exceptionnelle". "Des téléviseurs qui fonctionnaient correctement doivent être jetés parce qu’ils ne décodent pas le numérique", s’indigne notre lecteur. "À notre ère où l’écologie est primordiale, VOO oblige à mettre des milliers de télévisions à la poubelle."

"Cela concerne 1% des clients"

Pour répondre aux sollicitations de Jean-Charles, nous avons contacté VOO. L’opérateur n’a pas manqué de nous rappeler quelques informations nécessaires pour la compréhension de tous. "La technologie analogique, qui a vu la naissance de la télévision et de la radio sur le câble, a quasiment disparu partout en Europe. La Belgique est un des derniers territoires où elle est encore proposée", indique-t-on chez VOO, avant de préciser que "la Flandre a terminé sa transition vers le numérique en 2021. Et l’analogique a disparu depuis 2011 en France".

Obligatoire, alors, ce passage au numérique ? Oui, mais la transition "se fera en plusieurs phases, région par région, avec un accompagnement spécifique à l’attention des clients", promet l'entreprise de télédistribution.

Pour VOO, il n'est pas question de contraindre les clients à quoi que ce soit. Dans les faits, dans "99% des cas", les clients possèdent un appareil adapté à la réception du numérique. Pour eux, "il suffit de procéder à un simple re-scannage de leur chaîne (…) Sans aucune interruption de service pour le client et aucun appareil additionnel nécessaire".

Et pour les consommateurs qui n’ont pas de télévision compatible avec ce "nouveau signal"? "Cela concerne 1% des clients", assure VOO qui confirme par ailleurs les deux propositions commerciales relevés par notre lecteur. "Soit le client fait l’acquisition d’une nouvelle TV à un tarif extrêmement avantageux (...) soit le client s’abonne à la TV numérique avec décodeur pour profiter d’une offre élargie de chaînes et de nombreuses fonctionnalités. Les frais d’activation et d’installation sont offerts et le client conserve sa télévision actuelle." Si le client choisit l'offre avec la nouvelle télévision, "VOO assure l’installation" mais surtout "la reprise de l’ancien appareil, si nécessaire dans un souci de recyclage". Les anciens téléviseurs seront alors déposés dans "un parc à container".