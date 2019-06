Que contient réellement notre viande hachée?: l'affaire des "faux" steaks en France soulève des questions

Des tonnes de steaks hachés de mauvaise qualité ont été distribuées à des associations caritatives. Cette affaire soulève beaucoup de questions. De quoi sont composés nos steaks hachés ? Y a-t-il un "cahier des charges" à respecter ? Et si oui, que prévoit-il ?

Des steaks hachés composés de peau, de gras en excès et de soja. La pratique totalement interdite en France comme chez nous. Alors comment ces pièces de viande ont-elles pu être commercialisées ?

"Il faut comprendre qu’en Europe, c'est le marché unique. Chaque pays, chaque Etat membre, doit s'assurer que les contrôles sont correctement faits. On a des informations de la Commission européenne que les autorités polonaises traitent chez elles. On attend qu'elles nous donnent des commentaires mais on a la certitude que, de la France, rien n’est arrivé chez nous", explique Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l’Afsca.

Pas de steak en provenance de France mais encore aucune confirmation que notre pays n’en a pas acheté directement en Pologne. Dans tous les cas, leur consommation est heureusement sans danger.





30% de graisses sont autorisés



Mais la Belgique impose des normes que les grossistes et bouchers doivent respecter. "On peut mettre de la graisse dans un hamburger, ce n'est pas problématique. Vous ne pouvez pas décemment et légalement mettre plus de gras que de viande. 10% de gras vous pouvez", éclaire Thomas Germanus, boucher à Woluwe-Saint-Lambert.

En réalité, jusqu’à 30% de graisse sont autorisés. Certaines matières comme du fromage, des œufs et des épices peuvent être ajoutés à condition de figurer sur la liste des ingrédients.

Le Service Public Fédéral Economie surveille que les étiquettes correspondent bien au produit, l’Afsca s’occupe, elle, des aspects sanitaires. Reste à savoir qui vérifie la composition de la viande car sur la question, les deux organismes se renvoient la balle.