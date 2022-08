Rentrée: voici comment ces deux directeurs d'école vont s'organiser pour limiter les frais scolaires

À une semaine de la rentrée scolaire, les écoles font leurs comptes et s'inquiètent de voir augmenter les frais pour les familles. Les prix des repas chauds et des excursions augmentent,mais les écoles essaient de limiter la facture. Comment s'organisent-elles?

À l'Athénée Royal Orsini Dewerpe de Jumet, à la fin de chaque année scolaire, les élèves reçoivent une estimation des frais pour la rentrée prochaine. Cette estimation a pour objectif de garder des coûts stables. Des ajustements sont parfois nécessaires, comme le développe Jean-Christian Sombreffe, directeur de l'établissement.

"Nos fonds propres de l'école étant bons, on a la chance de pouvoir quand même beaucoup intervenir au profit des élèves", affirme-t-il.

Malgré tout, les frais concernant les excursions ont fortement augmenté: difficile de compenser. "Le séjour de deuxième année commune, on voit qu' il y a une augmentation de 50 euros donc on passe de 500 à 550. Et pour notre séjour pédagogique qui est organisé avec les élèves de l'option sciences, on passe de 165 euros à 200 euros", détaille le directeur.

Au niveau des repas proposés aux élèves, l'école est en déficit depuis janvier, mais aucune augmentation n'est prévue pour l'instant. Le sandwich restera à 2 euros. Pour les repas chauds en maternelle, il faudra compter 2,25 euros, et 2,50 euros pour ceux en primaire.

Corentin Dramaix, comptable à l'Athénée Royal rsini Dewerpe de Jumet,: "Cette année-ci, on ne compte pas changer le coût des repas. Mais il est vrai que l'année prochaine, on va sensiblement y réfléchir. On va essayer de trouver des réponses à ce problème."

A l'institut Saint-Ferdinand de Jemappes, la directrice Vinciane Wuilquot étudie les finances de l'établissement. Elle poursuit le même objectif que dans les autres écoles: impacter le moins possible les élèves. En ce qui concerne les excursions, il n'est pas question de s'en passer ni d'augmenter les coûts.

"C'est vraiment le surplace qui va dépendre quelques fois. On va peut-être voir un musée de moins où on va organiser une activité nous-mêmes, plutôt que de demander à une association de le faire et c'est comme ça qu' on rentre dans le budget", décrit-elle.

Malheureusement, concernant les manuels scolaires et les photocopies, il n'y a pas vraiment d'alternative. "Cela dépend des maisons d'édition. L'inflation est là pour elle aussi et donc le coût du papier a augmenté donc les manuels vont augmenter."

Malgré tout pour les familles dans le besoin, cette école dispose d'un fonds social. Il est également possible d'étaler les paiements pour les frais.