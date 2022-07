Scouts intoxiqués en camp: quels symptômes doivent alerter les chefs?

Cinq scouts en camp dans la commune de Beauraing ont été hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'une intoxication alimentaire. Nous vous en parlions sur RTL INFO. L'intoxication pourrait être due à la consommation d'eau.

Lara Kotlar, est la porte-parole de l'Agence pour une vie de qualité (Aviq). Elle distille quelques conseils dans le RTL INFO 13 heures pour éviter ce type de situation dans le futur. Elle rappelle dans un premier temps l'importance du respect de la chaîne du froid. "Il faut être attentif au transport et à la conservation des aliments, mais aussi à la cuisson et la façon dont ils sont préparés. Cuisiner sur des endroits souillés, c'est un problème."

Quels symptômes ?

A Beauraing, les chefs scouts ont très rapidement réagi, mais quels sont les symptômes qui doivent alerter les chefs et comment doivent-ils réagir ? Lara Kotlar énumère : "Les maux de ventre, des symptômes de gastro-entérite, des diarrhées, des vomissements, des nausées, de la fièvre. S'il y a plus d'une personne intoxiquée, il faut réagir. La première chose à faire, c'est joindre un médecin qui va constater. Ensuite, il faudra appeler l'Afsca et l'Aviq car ce sont des maladies à déclaration obligatoire."

Les restes de repas seront alors soumis à une analyse pour déterminer la source de la contamination.

L'hygiène, c'est la base de tout

Pour l'AVIQ, la règle incontournable pour éviter cette problématique est de se laver les mains "avant de manger et après être allé aux toilettes. Lavez les fruits et les légumes. Il faut aussi bien cuir les aliments et les garder au frigo s'ils étaient frais. Ne jamais stocker des aliments parterre ce qui dans des camps scouts peut arriver. Si on n'a pas de frigo, préférez des denrées moins périssables." Et de conclure: "L'hygiène, c'est la base de tout."