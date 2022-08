Sécheresse: voici les interdictions qui concernent TOUTE la Wallonie

Face aux risques d'incendie, la province de Hainaut interdit à son tour les feux sur l'ensemble de son territoire. C'est donc maintenant toute la Wallonie qui est sous le coup d'une interdiction.

Face à la sécheresse et aux risques d'incendie, en Wallonie, il est évidemment interdit d'allumer un feu en plein air dans les zones forestières, les prairies ou encore les jardins, qu'ils soient privés ou publics. Il est également interdit d'allumer un barbecue dans le domaine public, y compris dans les lieux aménagés à cet effet. La seule possibilité de faire un barbecue est de l'allumer chez soi : dans son jardin ou sa cour, et en respectant toutes les règles de sécurité.

En ce qui concerne les camps scout ou patro - il y en a pas mal en ce moment -, il est interdit d'allumer un feu de veillée. Les feux d'artifices sont également interdit, sauf en cas d'autorisation exceptionnelle du bourgmestre qui, a au préalable étudié le risque.

Il n'est pas non plus autorisé de faire décoller des lanternes célestes et évidemment, il est interdit de jeter ou abandonner des objets de combustion à proximité de la végétation, comme par exemple des tessons de bouteilles, qui pourraient déclencher un feu avec l'effet de loupe.

Ces arrêtés de police ont été pris par les différents gouverneurs des provinces et seront d'application jusqu'au 31 août.