Semaine de Kiel - Vainqueur de la régate de samedi, Wannes Van Laer en lice pour un podium

(Belga) Wannes Van Laer, 2e, et William De Smet, 4e, disputeront, en très bonne position, la course aux médailles dimanche dans la catégorie ILCA7 (ex-Laser Standard) lors de la Semaine de Kiel de voile, l'un des plus importants rendez-vous de la saison pour les classes olympiques.

Samedi, Wannes Van Laer a remporté la seule régate du jour et gagne une place au classement pour figurer, avec 19 points, dans le sillage, à seul point, du Finlandais Valtteri Uusitalo, crédité d'un faux départ samedi. William De Smet, avec un gain d'une place est lui 4e avec 33 unités, lui aussi crédité d'un faux départ. Un autre Finlandais Kaarle Tapper est 3e avec 20 points. En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts auront droit aussi à disputer la course aux médailles. Les Olympiennes occupent la 5e place (- 2) après dix régates avec 53 points. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé en 16e et 6e position lors des deux régates disputées samedi. Les Allemands Sophie Steinlein et Thomas Ploebel sont en tête avec 21 points devant les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler, 2es avec 34 unités. Seule la troisième place est encore possible pour les Belges. Elle est pour l'heure occupée par les Polonaises Aleksandra Melzacka et Sandra Jankowiak avec 51 points. La course aux médailles rassemble les dix meilleurs du classement et les points y sont doublés. (Belga)