Snooker Shoot Out - Luca Brecel au deuxième tour

(Belga) Luca Brecel (WS-16) a assuré sa place au deuxième tour du Snooker Shoot Out, vendredi à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre. Il a dominé l'Anglais Joe Perry (WS-33) 40-20 au premier tour.

"Je n'ai pas joué au snooker depuis presque un mois", a déclaré Brecel après ce succès. "Il y a des tournois importants au programme maintenant, avec le German Masters la semaine prochaine et l'European Masters en février. Bien sûr, je veux aussi faire un bon parcours ici." En 2016, Brecel a été finaliste du Shoot Out, mais a dû laisser le titre au Finlandais Robin Hull 50-36. À l'époque, le tournoi n'était pas un événement comptant pour le ranking ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le tournoi Shoot Out se joue en une seule frame qui ne peut dépasser dix minutes. Les cinq premières minutes du match, les joueurs disposent de 20 secondes par coup. Les cinq dernières minutes, ils ne disposent plus que de 15 secondes. Comme au billard pool, une boule doit être rentrée ou une bande doit être frappée à chaque coup. Les joueurs récupèrent la bille dans leurs mains si l'adversaire fait une erreur. Si le score est à égalité après 10 minutes, une séance de shoot out sur la bille bleue est disputée. (Belga)