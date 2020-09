Il a fait jusqu'à 27 degrés en ce mois de septembre. Cette météo clémente a fait du bien à tout le monde. Certains secteurs comme le tourisme, les gîtes et l'Horeca ont d'ailleurs profité de cette période de beau temps.

Les promeneurs et cyclistes défilent dans les Fagnes. Au signal de Botrange, il y a du monde: des familles et des amis qui profitent du soleil. Tout profit également pour les acteurs touristiques wallons qui, après un été déjà très positif, continuent à recevoir du monde.

"L'automne est là avec tous ses avantages de la randonnée, des week-ends gastronomiques et avec la météo qui n'est pas trop chaude ni trop froide pour des activités en plein air, on va cartonner encore", a précisé Sandra De Taeye, directrice de la Maison du Tourisme des Hautes Fagnes et Cantons de l'Est, au micro de nos journalistes Gautier Falque, Michel Herinckx, Mathieu Langer et Philippe Lefever.

En Ardenne aussi, la fréquentation est en augmentation ces derniers jours, notamment dans les gîtes. Sur le mois de septembre, les réservations sont en hausse de 150% par rapport à l'année dernière à la même période. "Ce qu'on voit ces dernières semaines, on a un impact très positif sur les last-minute et sur les réservations d'un public belge. Bien sûr, on préfère louer quand il fait beau que sous la pluie mais ce qu'on constate maintenant sur ce qui attire le touriste, c'est l'espace", a indiqué Joris Vandendooren, porte-parole d'Ardennes-Etapes.

Autre secteur à bénéficier du beau temps: l'Horeca. Les terrasses sont remplies, les restaurants aussi. Ce dimanche midi, ce chef cuisine pour son restaurant qui affiche complet. "Le dernier week-end où l'on annonce un temps magnifique, les gens ressortent, c'est top. Même pour nous, au moral, ça fait du bien. On sait que plus on va arriver vers la fin du mois, moins il fera beau donc on met tout en oeuvre pour que les gens puissent profiter des derniers instants de beau temps et de soleil sur nos terrasses et à l'extérieur", a confié Charles Jeandrain, chef du restaurant "Attablez-vous".

Cette météo agréable permet donc à ces différents secteurs, durement touchés par la crise, de retrouver une clientèle.