Temps sec vendredi après-midi avant un dimanche printanier

(Belga) Malgré un ciel alternant entre nuages et éclaircies, le temps restera sec tout au long de ce vendredi après-midi. Les maxima varieront entre les 8°C dans les Hautes Fagnes et 14°C dans le centre du pays. Les journées de samedi et dimanche verront les températures grimper.

Le week-end commencera par un ciel couvert tout au long de la matinée de samedi. Le risque de pluie se concentra sur l'ouest du pays avec une zone de pluie se déplaçant depuis la frontière française. De faibles pluies sont d'ailleurs prévues pour les provinces de Liège et de Luxembourg. Dans l'après-midi, les températures augmenteront pour atteindre les 13°C en Hautes Fagnes et 18°C dans les régions limitrophes de la France. La nuit de samedi à dimanche sera assez douce sous un vent dans l'ensemble modéré. La journée de dimanche sera marquée par l'influence de courants méridionaux chauds. Des averses potentiellement orageuses pourraient traverser la région côtière et l'ouest du pays en début de matinée. Le soleil fera ensuite son apparition dans la plupart des régions avec des maxima de 20 à 23°C en Ardenne et au littoral. Le risque d'averse augmentera de nouveau sur l'ouest du pays en fin d'après-midi, début de soirée. La nuit de dimanche à lundi sera marquée par des averses qui toucheront l'ensemble du territoire. (Belga)