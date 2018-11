Toujours pas de courrier en vue ce vendredi: cette fois, ce sont les facteurs Bpost qui se mobilisent

Le mouvement de grève chez bpost se poursuit pour le troisième jour consécutif vendredi. C'est cette fois au tour des facteurs de se mobiliser. Plus de 90% d'entre eux ont débrayé, a-t-on appris à bonne source. Direction et syndicats ont passé la journée de jeudi à négocier. Les propositions sont à l'étude et une nouvelle réunion est prévue lundi.



Cette grève qui s'étend sur cinq jours touche depuis mardi les transports de la société, reliant les centres de distribution et les bureaux.

Le mouvement de grève devrait se poursuivre en début de semaine prochaine. Il concernera les guichets, l'administration et les call centers le 12 novembre et la distribution des colis le 13 novembre.

Le conflit porte notamment sur la charge de travail et le manque de personnel.