Tracing: un accord de coopération a été trouvé pour déterminer un cadre légal

Conformément à ce que demandait le Conseil d'État, le gouvernement fédéral et les entités fédérées sont parvenues, hier/mercredi, au cours d'une conférence interministérielle sur la santé, à un accord de coopération qui fixerait un cadre légal concernant la protection des données, à la fois pour le tracing manuel et pour une éventuelle application, a confirmé jeudi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.



Cet accord de coopération, qui ouvre la voie à une application numérique unique pour l'ensemble de la Belgique pour le traçage des contacts, devrait être signé par toutes les parties et entrer en application à la fin du mois de juillet. "Maintenant qu'on a une base légale, on va pouvoir avancer", via un groupe de travail interfédéral, précise-t-on au cabinet de la ministre Morreale.

Dans l'attente d'un cadre juridique solide

En commission du parlement wallon, mardi, cette dernière avait affirmé qu'"aucune décision n'avait encore été prise concernant le lancement éventuel d'une application numérique, la Wallonie attendant toujours un cadre juridique solide" qui réponde aux remarques du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données.

Et si cette application voyait finalement le jour, elle coexisterait avec le système de tracing manuel actuellement en place, avait-elle ajouté. La semaine passée, le gouvernement flamand avait quand à lui redit son souhait d'une collaboration entre Régions pour le lancement, après l'été, d'une application nationale. Avec l'accord de coopération conclu mercredi, la voie semble désormais libre.