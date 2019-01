Train en panne à l'entrée de Bruxelles: un problème technique

Un train IC Liège-Ostende a subi une panne ce matin peu avant d'arriver à Bruxelles, à hauteur de la réserve naturelle du Moeraske à Evere. Les passagers sont restés calmes et le chauffage du train n'a pas dû être coupé. "Deux messages dans l'interphone nous ont annoncé 2 fois que la locomotive était en panne. Les moteurs ont redémarré plusieurs fois sans succès. Puis le 3ème message nous a annoncé que le train allait redémarrer 10 minutes plus tard", explique Thomas, un passager bloqué qui nous a prévenu via notre bouton orange Alertez-nous. Finalement, le train est reparti après 40 minutes selon Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Il s'agissait d'un problème technique.