Un été positif pour le tourisme en région liégeoise malgré la pluie

(Belga) Malgré le temps plus que maussade, le tourisme en région liégeoise a connu une saison estivale globalement très positive, a annoncé jeudi la Province de Liège. Les chiffres de fréquentation sont proches de ceux de 2019, un été caniculaire et sans pandémie de coronavirus.

Que ce soit dans les hébergements ou les attractions et musées, une augmentation drastique du nombre de touristes wallons au détriment des touristes étrangers a été constatée. En 2019, seuls 7% de Wallons avaient passé une nuit dans un logement de location en région liégeoise, ils étaient 36% en 2021. Dans les attractions, la part de public wallon est passée de 33 à 48%. Les touristes flamands étaient, eux, ni plus ni moins présents que d'habitude. En tout 82% des touristes ayant visités la Province de Liège étaient belges. Ce sont principalement les sites touristiques intérieurs qui ont connu une forte fréquentation, à l'instar du Préhistomuseum de Ramioul ou de la Cité Miroir à Liège. Au niveau des hébergements, 79% des répondants se disent satisfaits de leur taux de fréquentation qui, pour certains, a dépassé le taux de 2019. Le pass #provincedeliègetourisme, lancé en 2020, a, selon la Province, probablement participé à ce succès. Ce pass gratuit, offre des conditions avantageuses dans les musées, les sites naturels ou de mémoire, les hébergements, les sites d'activités sportives et de loisirs, de sensations fortes, etc., aux habitants de la région. Cet été 700 de ces pass ont été envoyés. Le bilan de la saison touristique est basé sur le baromètre de l'Observatoire wallon du Tourisme pour la Province de Liège. Celui-ci a recueilli les réponses de 66 hébergements et de 16 attractions touristiques ou musée sur le territoire liégeois. La décision de comparer les chiffres avec l'été 2019 s'explique par le fait que la saison estivale 2020 a été fortement impactée par les restrictions liées au Covid-19. (Belga)