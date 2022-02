Pierre s'est fait injecter un vaccin périmé en janvier. Son épouse, qui s'est rendue compte du dépassement de la date avant l'injection, l'a refusé. L'habitante de Huy nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Est-ce risqué de recevoir des vaccins périmés et ceux-ci sont-ils aussi efficaces?

Pour leur troisième dose, Pierre et son épouse veulent le vaccin Pfizer. Ce samedi après-midi, ils rejoignent le centre de vaccination de Huy. Pierre reçoit l'injection, puis un élément retient l'attention de sa compagne. "Mon épouse, elle qui travaille dans un centre hospitalier liégeois, en pharmacie en plus, elle a tout de suite remarqué que la date du vaccin était périmée pour janvier 2022. Je me suis fait injecter quelque chose où on ne sait pas… N'ayant pas de recul, on ne sait pas si c'est valable ou pas", s'inquiète aujourd'hui notre témoin.

Qu'est-ce qu'on va avoir comme effets, si effet il y a?

Des vaccins périmés administrés aux patients: le couple n'en revient pas. Pierre quitte sa cabine de vaccination pendant que son épouse refuse d'être vaccinée. "Qu'est-ce qu'on va avoir comme effets, si effet il y a? La personne avec qui nous avons discuté nous a bien dit 'oui mais la seule chose qui peut vous arriver c'est d'avoir un effet réduit de l'efficacité du vaccin'. Qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi nous mettre des vaccins qui sont déjà périmé en vous disant 'mais ne vous tracassez pas, c'est bien'", s'interroge Pierre.

Pour se justifier, le centre de vaccination leur présente un document: il stipule que la période de conservation peut dépasser de trois mois la date de péremption. "Non ça ne me rassure pas du tout. Absolument pas", réagit notre témoin.

Pas de perte d'efficacité ou de risque selon une immunologiste

Après vérification, il s'avère que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a bien autorisé cette augmentation de la durée de conservation pour le vaccin Pfizer. "C'est tout à fait possible quand on constate avec le temps qui passe que la validité de ces vaccins ou de ces médicaments va au-delà de ce qui était prévu", explique Sophie Lucas, immunologiste et présidente de l'institut de Duve de l'Université catholique de Louvain. "Ce n'est pas ces quelques mois de conservation en plus à -80°C qui semble suffisant pour justifier d'une perte d'efficacité quelconque", ajoute-t-elle.

D'après la spécialiste, il n'y a pas de danger non plus pour la santé. Ces propos rassurants vont-ils convaincre l'épouse de Pierre? Quand nous l'avons rencontrée ce dimanche matin, elle était à la recherche d'une dose Pfizer non périmée.