Un presse-fruits mobile pour presser vos fruits près de chez vous: "Ce sera vite parti!"

Vous avez peut-être des kilos de pommes dans votre jardin dont vous ne savez que faire. Un presse fruits mobile se déplace dans les villages pour presser vos fruits et en faire du jus. Explications avec Fanny Dehaye et Gautier Falque.

Des kilos de pommes dans son jardin et ne pas savoir quoi en faire... Pour remédier à cela, un presse-fruits mobile a vu le jour en Wallonie. Il se déplace de ville en ville et a la particularité de presser vos fruits devant vos yeux et à seulement quelques mètre de votre habitation.

Les pommes sont pressées quel que soit leur état. Cela permet ainsi de valoriser les productions locales et d'éviter les contraintes de transport.

"Quand on a énormément de pommes et qu'elles ne sont pas toujours belles, c'est pratique", confie une habitante de Namur.





Une production en baisse



Selon Xavier Moucq, gestionnaire de la presse mobile, les avantages sont multiples. "Avec plus ou moins 100 kg, ils ont leur jus personnel. S'ils ont moins, on mélange tous les petits clients ensemble. C'est même mieux car plus il y a de variétés, plus le jus est bon", assure-t-il.

Une fois le jus pressé, des dizaines de litres de jus sont alors prêts à être consommé. "J'ai une fille et des petits-enfants. Ils doivent énormément de jus donc ça va être bien distribué. Ce sera peut-être aussi en vente chez quelques voisins. Ce sera vite parti !", la Namuroise.

Pourtant, le volume de production de pommes wallonnes serait 15 à 20% inférieur à la moyenne cette année.