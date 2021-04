Un week-end couvert et pluvieux

(Belga) Le ciel sera couvert ce samedi après-midi avec de la pluie, parfois modérée. Le thermomètre affichera entre 7 degrés en bord de mer et 11 ou 12 degrés en Lorraine belge. Dans le centre du pays, le mercure ne dépassera pas 8 à 9 degrés, selon les prévisions de la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré en Flandre, voire assez fort à la mer, de secteur est à nord­-est tandis qu'il sera modéré de secteur sud à sud­-ouest en Ardenne. Ailleurs, il sera plutôt faible et variable.

La pluie continuera de tomber dans la soirée. Pendant la nuit, les précipitations deviendront moins intenses et moins fréquentes, mais la nébulosité restera abondante et quelques flocons de neige fondante seront possibles dans le nord­-ouest du pays. Les minima varieront de 2 degrés dans le centre du pays à 8 degrés dans l'extrême sud. Le vent deviendra modéré de nord à nord­-est sur une bonne partie du territoire. La journée de dimanche débutera sous la grisaille, avec un peu de pluie ou de neige fondante. En Ardenne, la pluie fera place à de la neige fondante, voire à de la neige sur les hauteurs. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés. Lundi, le temps sera variable avec des averses, parfois hivernales, et des maxima compris entre 3 et 8 degrés. Le mercure remontera ensuite à 10 ou 11 degrés en milieu de semaine. (Belga)