Une dizaine de chantiers se terminent sur les routes en Wallonie et à Bruxelles: voici où en sont les travaux

Qui dit fin des vacances scolaires dit aussi fin de toute une série de chantiers, sur les routes. Les autorités ont profité des congés pour réaménager de nombreux axes. C'était le cas notamment à Bruxelles et en Wallonie, aussi, où toute une série d'axes routiers vont rouvrir.

Alors que de nombreux usagers s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ou du travail, la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) a annoncé la finalisation de dix chantiers majeurs sur les routes wallonnes pour la rentrée 2019.

La période de congé scolaire et son trafic allégé ont permis à la Sofico de bien avancer sur les chantiers de certaines axes et autoroutes en Wallonie. Si les conditions météo restent stables, la rénovation du viaduc d'Houffalize et du pont Copurnet sur l'autoroute E25/A26 devrait être terminée pour la mi-septembre.

Les travaux de réhabilitation du revêtement des échangeurs n°32 "Weyler" et n°33 "Sterpenich/Ikea" vers le Luxembourg, ainsi que des parkings de l'aire de Sterpenich qui ont débuté le 5 août dernier sont à présent achevés. La dernière bretelle (bretelle d'accès n°33) a été rouverte mercredi. Mais les parkings sur l'aire de Sterpenich seront encore fermés jusqu'au 9 septembre vers le Luxembourg, et du 3 au 18 septembre en direction de Bruxelles. Entre Cheratte et Barchon, la voie supprimée en direction de l'Allemagne dans le cadre du projet ALEGro, sera à nouveau accessible dès le 1e septembre.

La Sofico annonce également l'inauguration du contournement de Couvin entre le Ry et Brûly (frontière française), pour la fin de la semaine. Des festivités auront lieu à cette occasion de samedi à dimanche.

À Waterloo sur le R0, les murs antibruit ont été érigés et les voies seront libérées pour le 2 septembre.

Du côté des abords du futur Grand Hôpital de Charleroi (R3/N90), l'aménagement des deux nouveaux giratoires de l'échangeur N90/R3 sera finalisé ce mercredi à 17h00. Un retour aux conditions habituelles de circulation sur la N90 est ainsi prévu pour la rentrée scolaire. Après la mise en service du giratoire côté Namur, seuls quelques travaux de finition devront encore être menés, avec un faible impact sur la circulation d'après la Sofico.

À Nivelles sur le R24, les travaux au niveau des ronds-points sont terminés et ceux au niveau des voiries courantes seront achevés pour la mi-septembre. D'ici là, la vitesse y est limitée à 70 km/h (sens inverse aux travaux) et 50 km/h (sens des travaux). Deux bandes de circulation sont maintenues dans chaque sens.

Sur la N4 à Wavre, le tronçon entre l'avenue Franklin et le giratoire avec la N257 sera libéré le 2 septembre. Concernant la construction du giratoire au carrefour de Wihogne sur la N20 à Juprelle, elle est à présent achevée. Les voies seront ici aussi libérées le 2 septembre. Cependant, une journée de fermeture est encore prévue mi-septembre pour effectuer les marquages.

Enfin, la réfection de la voirie à Rouveroy sur la N40 se termine. Dans le courant de la semaine du 5 septembre, la N40 pourra être rouverte puisque les travaux seront achevés à hauteur de la traversée de Rouveroy. Jusqu'à la fin du mois de septembre, une circulation régulée par un feu sera organisée entre Rouveroy et Erquelinnes pour terminer la réhabilition la chaussée.

Pour plus d'informations sur les chantiers en cours et les nouveaux travaux prévus à partir de la rentrée 2019, Sofico invite à consulter son site: www.sofico.org.





Le bilan sur la circulation à Bruxelles

Réouverture des tunnels Léopold II et Rogier

Le tunnel Léopold II, qui était complètement fermé durant les mois de juillet et août, est rouvert à la circulation ce lundi 2 septembre, à 6h du matin. Bruxelles Mobilité procède actuellement et jusqu'à ce week-end à la suppression des mesures d’accompagnement du chantier, comme le rétrécissement des bandes sur la E40-A10, les aménagements temporaires de l’avenue Charles Quint et le sens unique autour du parc Elisabeth et de la Basilique.

Circulation rétablie également dans le tunnel Rogier. Deux bandes de circulation sont de nouveau disponibles, dans chaque sens, à partir du 2 septembre.

Ces deux tunnels sont toutefois encore fermés de nuit - cinq nuits par semaine, du dimanche au jeudi, entre 22h et 6h.

Se terminent également pour la rentrée les chantiers perturbants de la STIB av. Brugmann et ch. d’Alsemberg.





D’autres chantiers se poursuivent ou débutent



Rue de la Loi

Le chantier de rénovation du pont de la Rue de la Loi (au-dessus de la chaussée d’Etterbeek) enregistre un léger retard. La semaine du 2 septembre, au minimum 2 bandes de circulation sur 4 sont disponibles pour la circulation.





Boulevard du Midi / Fonsny / Jamar

Bruxelles Mobilité met en place la 1ère semaine de septembre un aménagement test sur la Petite Ceinture/Bd. du Midi, au niveau du pont de chemin de fer. L’installation du test réduit momentanément le nombre de voies au carrefour avec le boulevard Jamar. Le test vise à rendre le trafic plus fluide et plus sûr : dorénavant le trafic en provenance de la Porte de Hal à destination du boulevard Jamar est séparé du trafic continuant sur la Petite Ceinture en direction de la Porte de Ninove. Cette séparation se fait avant le pont du chemin de fer. Les voitures à destination de la rue Fonsny continuent à disposer d’une voie propre pour tourner à gauche.





Reyers

Les travaux de la zone Reyers se poursuivent avec l’aménagement du carrefour Colonel Bourg/bd. Reyers (celui-ci est fermé du 1er au 20 septembre !).





Pont Grosjean

A partir de la troisième semaine de septembre, Bruxelles Mobilité ferme complètement la circulation sous le Pont Grosjean, reliant la rue Colonel Bourg et l’avenue des Constellations. 6 semaines sont nécessaires pour désamianter l’ouvrage et 6 semaines pour sa rénovation.