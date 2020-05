Une enveloppe de 10 millions d'euros pour rénover les toilettes des écoles en Wallonie et à Bruxelles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mercredi de prélever 10 millions d'euros sur son fonds d'urgence créé pour faire face aux conséquences de la crise pandémique pour financer des travaux de rénovation dans les toilettes des écoles.



Face aux risques de contamination du nouveau coronavirus, l'hygiène des mains est considérée comme l'un des gestes barrières les plus efficaces. Or, dans de nombreuses écoles en Wallonie et à Bruxelles, les toilettes sont souvent vétustes, délabrés ou insuffisants, ce qui logiquement complique le respect des prescriptions sanitaires.

C'est pour y remédier que le gouvernement vient de dégager ces dix millions d'euros. Ceux-ci viendront compléter d'autres budgets de la FWB déjà programmés pour réaliser des travaux jugés urgents dans les écoles. Ces subventions couvriront 80% des travaux engagés par les écoles pour les années 2020 et 2021. Elles bénéficieront aussi bien aux écoles des réseaux officiels que libres, du fondamental ou du secondaire, du général ou du spécialisé.