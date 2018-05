Une panne chez Orange empêche certains clients d'avoir accès au réseau: "Nous ne captons plus rien"

Plusieurs clients de l'opérateur téléphonique Orange ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous ce mercredi après-midi. "Plus de réseau GSM et impossible de passer des appels. Que se passe-t-il?", nous a demandé Aurore vers 15h30. "Plus de téléphone sur Ath. Y a-t-il une panne chez Orange?", nous a ensuite écrit Clémence. "Savez-vous ce qu'il se passe avec le réseau Orange? Sur Ottignies/Louvain-la-Neuve nous ne captons plus et Rixensart et Genval très peu aussi", nous a signalé Stéphane vers 16h30.



Contacté par nos soins, le porte-parole d'Orange confirme les perturbations. "Un certain nombre d'antennes ont été déconnectées du réseau suite à un incident technique sur certaines fibres optiques qui relient le réseau. Cela peut engendrer des perturbations, souvent dans des zones très localisées, car la panne touche des antennes bien précises", nous a indiqué Jean-Pascal Bouillon vers 16h30.



Deux zones sont principalement touchées: le Hainaut occidental autour de Tournai et une partie du Brabant wallon. "La panne s'est déclarée en début d'après-midi et nos équipes travaillent en ce moment pour la résoudre", a précisé Jean-Pascal Bouillon. Impossible cependant de dire quand la situation sera rétablie.



La panne empêche aux personnes touchées d'effectuer des appels, d'envoyer des SMS ou d'utiliser les données mobiles.