Vaccination dans le monde: où en est la Belgique par rapport aux autres pays?

Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé cette semaine par l'AFP à partir de sources officielles, mais ce nombre cache des inégalités immenses. Selon cette base de l'AFP, aux États-Unis, environ 55% de la population est entièrement vaccinée, le chiffre dépassant 70% pour la Belgique et la France et 80% pour les Émirats arabes unis. Mais au Cameroun par exemple, seulement 1,4% de la population a reçu au moins une dose. La proportion est d'un peu plus de 5,5% en Angola. Et ne dépasse pas 0,35% pour Haïti.

RAPPEL important avant la lecture du classement ci-dessous: les chiffres de la campagne de vaccination dépendent de différents facteurs dont le délai de livraison des entreprises pharmaceutiques qui produisent les vaccins, les priorités fixées par les différents gouvernements, le nombre d'habitants par pays, entre autres.

En raison de ces différents éléments, le chiffre sélectionné pour la comparaison est le pourcentage de couverture vaccinale de la population entière d'un pays. Le classement suivant prend donc en compte le pourcentage de personnes entièrement vaccinées par rapport à l'ensemble de la population du pays.

CLASSEMENT - Vaccination complète

Portugal: 85% de la population entière est entièrement vaccinée

Espagne: 78%

Danemark: 75%

BELGIQUE: 73%

France: 71,6%

Canada: 70%

Italie: 67%

Grande-Bretagne: 66%

Pays-Bas: 64 %

Israël: 64%

Allemagne: 63%

Luxembourg: 63%

Etats-Unis: 55%

Turquie: 51%

Maroc: 48%

Brésil: 40%

Russie: 29%

Inde: 16%