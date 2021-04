Le vaccin AstraZeneca sera administré dès 41 ans en Belgique, pas de limite d'âge pour le vaccin Johnson & Johnson

Les ministres de la Santé se sont réunis ce samedi et ont décidé que le vaccin AstraZeneca pourrait être administré dès l'âge de 41 ans en Belgique. Les personnes ayant reçu une première dose de ce vaccin recevront la deuxième, peu importe leur âge.

A propos du vaccin Johnson & Johnson, il sera administré sans limitation d'âge.

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke s'est exprimé à notre micro et a expliqué ces décisions. "On va lancer la campagne avec le vaccin Johnson & Johnson pour toutes les catégories d'âge. C'est un vaccin sûr et efficace qui a a aussi comme avantage, qu'il ne faut administré qu'une seule dose", a-t-il souligné.

"On suit les cas de thromboses attentivement, mais dans le stade d'épidémie, le nombre de contaminations et d'hospitalisations, la balance entre les avantages de ce vaccin et les risques d'effets secondaires est tel qu'il faut utiliser ce vaccin. Les avantages sont largement supérieurs aux risques que l'on connaît."