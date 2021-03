Vaccination: voici les réponses à vos questions

Nous parlons vaccination ce midi dans RTL INFO Bienvenue. Vous avez été extrêmement nombreux à nous poser vos questions via le bouton orange Alertez-Nous. Lara Klotar, porte-parole pour l’agence wallonne pour une vie de qualité, était présente sur le plateau du journal pour y répondre.

Est-il possible de choisir son vaccin et de changer de centre?

"Actuellement il n’y a qu’une proposition de centre sur les convocations. Mais à partir de lundi, on pourra téléphoner au numéro sur la convocation pour changer de centre", explique la porte-parole. Et à partir de la semaine prochaine, "les convocations comporteront plusieurs propositions de centre" afin de faciliter la prise de rendez-vous et d'avoir le choix.

Pourra-t-on se faire vacciner plus tard si on refuse maintenant?

"Ce n’est pas maintenant ou jamais, précise Lara Klotar." S’il s’agit d’un problème d’horaire, il ne faut pas cocher la case "je refuse la vaccination". "Parce que là effectivement, vous ne serez pas reconvoqué. Par contre, si dans les trois semaines proposées, ça ne va pas, on décline et on sera reconvoqué plus tard."

Pourquoi je ne peux pas me faire vacciner par mon médecin général en qui j'ai confiance?

"A ce stade, c'est simplement une question de logistique et de conservation du vaccin qui comme vous le savez doit être gardé à des températures extrêmement froide."

Le QR Code sur ma convocation ne fonctionne pas, que faire?

"Je vais encore vous renvoyer vers le call-center, mais c’est vraiment la panacée. Ces gens sont là pour ça, pour aider à prendre rendez-vous et pour régler ce genre de problème. Un moment, le QR Code fonctionnera puisque vous aurez une confirmation et c’est cette confirmation qui vous permettra de vous faire vacciner."

Comment se rendre au centre de vaccination si on habite loin?

Monsieur et Madame Degroot nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous. Ils ont plus de 70 ans et habitent en province de Namur. "On doit se faire vacciner à Charleroi, on a pas de voiture et on va mettre une demi-journée pour y aller et une demi-journée pour revenir," écrivent-ils. Y a-t-il des moyens de transports, des systèmes de navette qui sont mis en place pour ce genre de cas?

"Dans cette situation-là, ils peuvent encore attendre lundi pour changer le centre de vaccination, explique Lara Klotar. Sinon, il y a les transports en commun. Beaucoup de communes organisent ce transport. Des communes organisent via le taxi social. Pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, à terme, d’ici quelques semaines, il sera peut-être même possible de se faire vacciner à domicile."

Il y a 80 jours d'intervalle entre mes deux injections, est-ce normal?

"Si c'est pfizer, initialement c'était 21 jours. Maintenant l'intervalle est à 35 jours donc manifestement elle parle de Pfizer", détaille la porte-parole.

"Astrazeneca c'est 12 semaines soit environ 80 jours. Et on a choisi de respecter ce délai car il renforce l'efficacité du vaccin", conclut-elle. Pas de panique donc, pensez à bien vérifier de quel vaccin il s'agit pour être sûr de l'intervalle entre les deux doses.

