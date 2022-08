Vague de chaleur: comment bien respecter la chaîne du froid?

Cela vaut pour les stages, les mouvements de jeunesse mais aussi quand vous allez faire vos courses. Respectez un maximum la chaîne du froid. L'AFSCA, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, a reçu, en juin et en juillet, 2 fois plus de plaintes pour des intoxications alimentaires.

Voici quelques gestes élémentaires à respecter

Faire les courses: une tâche classique que vous faites peut-être chaque semaine, mais en ces temps de forte chaleur, certaines habitudes sont à adopter.

L’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire nous éclaire. "On commence les courses par les produits secs. Les biscuits, le chocolat, le riz, certains fruits et légumes... Ce n'est qu'à la fin des courses qu'on va prendre les produits qui sont conservés au frais. Pourquoi? Car il y a plus de risques de développement bactériels. On prend donc la viande et le poisson à la fin des courses", explique Jean-Sébastien Walhin, directeur de la communication de l’AFSCA.

Autre conseil pour éviter la prolifération de bactéries : les surgelés doivent être les derniers aliments à déposer dans votre caddy.

"Une fois qu'on termine ses courses pas le surgelé et le frais, on passe à la caisse avec un sac isotherme, c'est toujours mieux. Ensuite, on rentre directement chez soi pour que les courses ne restent pas trop longtemps au soleil dans la voiture", ajoute Jean-Sébastien Walhin.

Sachez qu’une heure dans un coffre chaud peut suffire à développer les bactéries de manière exponentielle. Une fois rentré, déposez sans attendre vos aliments dans le frigo. A commencer par la viande. Privilégiez l’étage juste au-dessus du bac à légumes, le plus frais de votre réfrigérateur.

"Une fois que tout est bien rangé, si on veut préparer les aliments, on sort les aliments frais au dernier moment", conclut Jean-Sébastien Walhin.

Une fois le repas terminé, rangez rapidement les restes de vos plats cuisinés dans le frigo, et consommez-les dans les 48 heures.