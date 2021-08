Vers une 3ème dose de vaccin comme en Israël? Yves Van Laethem s'exprime sur le sujet

Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie, avec près de 11.000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, selon le ministère de la Santé. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter sur fond notamment de propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois, ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.

L'État hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, dès la mi-décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec Pfizer qui lui avait livré rapidement des millions de doses payantes en échange de données sur l'efficacité du vaccin sur sa population, ce qui avait permis de faire chuter le nombre de cas jusqu'à la propagation du variant Delta. Près de 5,5 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël, soit environ 60% de la population totale, dont plus de 80% des adultes, le vaccin n'étant pas autorisé pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Le gouvernement a toutefois abaissé dimanche à 12 ans l'âge minimal pour recevoir une 3e dose de vaccin contre le coronavirus afin de lutter contre la hausse des contaminations, liée au variant Delta.

Réponse mi-septembre

Alors, chez nous en Belgique, va-t-on aller vers cette fameuse troisième dose? Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, fait savoir dans le RTL INFO 19 heures: "On a une troisième dose décidée pour les gens immunodéprimés. Cela va commencer durant le mois de septembre. La discussion de la troisième dose pour les populations âgées, par exemple, est encore en discussion. Il n'y a pas pour l'instant un consensus (accord) scientifique complet concernant le moment où il faudra donner cette troisième dose."

Il faudra attendre mi-septembre et un premier avis du Conseil supérieure de la santé pour avoir une vue plus claire concernant un rappel de vaccination chaque année ou tous les 6 mois par exemple.