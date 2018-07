Voici le top 3 des cadeaux de fin d'années offerts aux professeurs

En échange des bulletins, vous offrirez peut-être un petit cadeau aux enseignants qui ont suivi vos enfants cette année. La tendance est d'offrir des chocolats, des fleurs, mais aussi des cadeaux faits main. Aurélie Henneton et Guillaume Wils se sont rendus à l'école Saint-Jospeh de Gosselies pour le RTL info 13h.

Un cadeau sur mesure pour Miss Sarah, professeur d’anglais, qui reçoit un tote bag personnalisé : "Miss Sarah en vacances". Avec ses 46 élèves, voilà une institutrice bien gâtée…

"C'est très chouette de voir qu'ils ont apprécié le travail qu'on a fait. On est contents de dire au revoir à nos élèves, et on est tristes de ne plus les voir quand même", explique Sarah Scarano.

Dans le top 3 des cadeaux, on retrouve les chocolats, les fleurs et les objets personnalisés. Le plaisir d’apprendre s’allie au plaisir d’offrir.

"C'est important parce qu'elles ont été supers et pour les remercier, on fait toujours un petit quelque chose", lance une élève. "Merci aux profs, parce qu'ils ont été gentils toute l'année", dit un autre.

Pour certains, le cadeau est fait maison : biscuit ou bricolage... Ou les deux ! Le moment du bulletin est souvent choisi pour offrir le présent.





"Merci de vous occuper si bien de nos enfants"

"Je me mets à leur place, personnellement, je ne saurais pas le faire, explique une maman. Et réellement, bravo pour tout ça, et merci de vous occuper si bien de nos enfants. C'est pour ça qu'on les remercie aussi avec un petit geste."

Cette marque de reconnaissance pour le travail accompli va droit au cœur des enseignants.

"Ça nous touche beaucoup, confirme Christophe Crasset, professeur de français et d'introduction numérique à l'école. C'est une page qui se tourne. On doit les laisser partir. On a fait notre chemin avec eux, ils ont grandi, et tant mieux pour eux".

Et il y a des attentions toutes particulières: "Une maman est venue me demander si j’étais bien enceinte, j’ai dit oui. Elle m’a dit félicitations. Et j’ai reçu deux cadeaux, dont un pour le bébé, c’est génial, merci !", raconte l'enseignante.

La fin de 10 mois d'année scolaire, dans l’émotion partagée.