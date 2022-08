Vous devez prendre un rendez-vous chez un orthodontiste ? Vous risquez de devoir attendre très longtemps

Vous vous mettez peut être tout doucement en mode rentrée. Il faut déjà penser aux futurs rendez-vous, chez l'orthodontiste par exemple. Sachez qu'il faudra vous armer de patience. Comptez parfois un an et demi pour obtenir un rendez-vous. Les orthodontistes belges croulent sous les patients. Ils ne sont pas assez nombreux.

Et ce n'est pas parti pour s'arranger selon Mohssin El Hajjaji, président de l'union francophone des orthodontistes de Belgique et praticien à Verviers. "Il faut savoir qu’il y a une pénurie de praticiens, de dentistes spécialistes en orthodontie, et malheureusement cette pénurie dans les prochaines années ne risque pas de s’améliorer quand on entend le chiffre des candidats qui vont être en formation".

L’union francophone des orthodontistes de Belgique tire donc la sonnette d’alarme. "S’il n’y a pas plus de praticiens qui sont formés au sein des universités il va être très difficile pour la population de pouvoir bénéficier des soins d’orthodontie", met en garde le président.