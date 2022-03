Vous voulez contribuer à l'accueil des réfugiés ukrainiens: comment faire?

"Il y a un énorme élan de solidarité" indiquait ce midi Benoît Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, dans le JT de RTL Info. Dans sa commune ainsi qu'ailleurs, il est possible d'aider à l'accueil des réfugiés ukrainiens, déjà un million selon les estimations de l'ONU. Oui, mais comment faire?

Se signaler à la commune

Les citoyens qui voudraient accueillir des réfugiés ukrainiens peuvent s’inscrire dans leur commune. Une plateforme a été créée et les personnes qui veulent héberger peuvent s’inscrire en se rendant dans leur commune. Pour le cas de Woluwe-Saint-Pierre, il est possible de remplir un formulaire en ligne directement. "Nous allons servir d’intermédiaire entre ces familles qui accueillent et les réfugiés ukrainiens qui vont arriver sur notre territoire", a expliqué Benoît Cerexhe.

Indiquer ses disponibilités

Il est primordial d'indiquer combien de réfugiés il est possible d'accueillir au domicile, combien de temps, dans quel type de logement et dans quel environnement familial (composition du foyer).

Attendre le retour du gouvernement

Les communes sont chargées de transmettre les disponibilités des citoyen au gouvernement fédéral, auprès du secrétaire d’état à l’asile et l’immigration qui sera chargé de la répartition. Une procédure spéciale a été enclenchée afin de cette démarche soit faite rapidement afin de permettre l'accueil des réfugiés au plus vite

Ou simplement donner des denrées

Comme tout le monde ne peut pas forcément accueillir des réfugiés au domicile, il est également possible de faire des dons de biens, de vêtements, de matériels... Les produits de première nécessité telles que des lampes de poches, des sacs couchages, des sous-vêtements, des médicaments, de la nourriture non périssable (conserves, fruits secs...). La solidarité se met en place dans chaque commune notamment via les commerçants (en attendant des partenariats avec des ONG ou associations). Du côté de Woluwe, cela se fera à la boucherie Rudy est située avenue Louis-Gribaumont 21, et pour Bruxelles, cela peut se faire dans la boutique Bison 4, rue des Teinturiers 4 ce samedi.