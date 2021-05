Voyages en France: les précisions ont été apportées sur ce que peuvent faire les Belges depuis lundi

Depuis ce lundi 3 mai, la France a entamé la première étape de son calendrier de déconfinement. Les Français peuvent à nouveau circuler en totale liberté sur le territoire et ne sont plus limités dans leur mouvement à un rayon de quelques kilomètres. Par contre, un couvre-feu reste en vigueur entre 19h et 6h.

Mais qu'en est-il des Belges ? Eux aussi peuvent-ils circuler comme bon leur semble en France pour faire du tourisme ou se rendre dans une résidence secondaire ? Il n'était pas possible d'apporter une réponse claire en début de semaine. Car si la limitation des mouvements était levée, le calendrier de déconfinement français précisait qu'à partir du 9 juin, les touristes pouvaient revenir moyennant la présentation d'un pass sanitaire.

Les Affaires étrangères belges ont demandé des éclaircissements aux autorités françaises. Celles-ci ont informé que les Belges peuvent à nouveau se rendre et se déplacer librement en France, que ce soit pour retrouver un proche, se rendre dans une résidence secondaire ou même passer quelques jours quelque part. Une condition toutefois: un test PCR négatif de moins de 72 heures est obligatoire pour entrer sur le territoire français.

Bien entendu, il faut respecter l'ensemble des règles à l'endroit où on se trouve et tenir compte de certaines mesures locales prises spécifiquement dans une zone où le virus circule trop. "Nous vous invitons à consulter le site web de la préfecture et de l’agence régionale de santé (ARS) du département concerné pour rester informé des dernières mesures sanitaires à respecter lors de votre séjour", conseillent les Affaires étrangères belges sur leur page "France".

Cependant, si la France est désormais ouverte aux Belges, le gouvernement belge continue de déconseiller à ses habitants de quitter le pays pour des voyages non essentiels.

Il peut également y avoir des règles et formalités à respecter au retour en Belgique. C'est le cas pour les déplacements de plus de 48 heures, le document: Passenger locator form doit être rempli. La France est considérée comme une zone rouge. Il faudra donc respecter la quarantaine de 7 jours minimum et faire deux tests PCR. Concrètement, vous devrez passer un test le premier jour et le 7e jour après votre retour de voyage. Si votre test du septième jour est négatif, votre quarantaine est levée après 7 jours. Si votre test du septième jour est positif, vous devrez vous placer en isolement, 10 jours (de plus) à la maison.