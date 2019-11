Thorgan Hazard, buteur et passeur, mène Dortmund vers la victoire face à Wolfsburg

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile samedi face à Wolfsburg (3-0) lors de la dixième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a inscrit le premier but de la rencontre à la 52e avant de délivrer un assist à Guerreiro six minutes plus tard. Axel Witsel est monté au jeu à la 70e.

Le Borussia Dortmund a inscrit un troisième but à deux minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Gotze sur penalty. Dans le camp adverse, Koen Casteels et Ismail Azzaoui, blessés, n'étaient pas sur la feuille de match. Les coéquipiers d'Hazard et de Witsel en profitent pour grimper à la deuxième place du classement avec 19 points. Wolfsburg est septième avec 17 unités. (Belga)