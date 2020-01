Un peu moins de 20.000 fans belges ont demandé des tickets pour l'Euro 2020

(Belga) Les supporters belges qui souhaitent soutenir les Diables Rouges l'été prochain durant l'Euro ont demandé 19.289 tickets auprès de l'UEFA. C'est ce que la Fédération belge (RBFA) a annoncé. Ce qui frappe, c'est qu'un cinquième des billets demandés concernent la finale.

Le coup d'envoi de l'Euro 2020 sera donné dans 140 jours. Les Diables Rouges disputeront leur premier match le 13 juin à Saint-Pétersbourg contre la Russie. Neuf jours plus tard, ils affronteront la Finlande également dans le stade Krestovski. Le long déplacement en Russie n'attire pas les foules, avec 1.029 tickets demandés pour le match d'ouverture et seulement 578 pour Finlande-Belgique. La rencontre face au Danemark, le 18 juin à Copenhague, suscite un plus grand intérêt: 4.639 supporters belges veulent un ticket. Les Belges ont demandé 2.719 tickets pour les huitièmes de finale, 2.215 tickets pour les quarts de finale et 3.652 pour les demi-finales. C'est moins que pour la finale du 12 juillet à Wembley pour laquelle 4.457 supporters belges ont manifesté leur intérêt. "Nous remercions tous les supporters pour leur enthousiasme", a indiqué Tijs Cools, coordinateur des relations avec les supporters auprès de la Fédération. "Notre programme des supporters est aussi en train de se concrétiser. Dans chaque ville de compétition, nous installerons ainsi un 'Meeting Point' pour les supporters belges et nous jouerons également des matchs amicaux contre les supporters de nos adversaires respectifs. De plus, et si les autorités le permettent, nous organiserons aussi à chaque fois une marche des supporters en direction du stade." Pour la clarté: les 19.289 tickets demandés n'ont pas encore été attribués. Cela se produira certainement la semaine prochaine. "Mais nous n'attendons pas de problème", a précisé Pierre Cornez. "En outre, ce nombre ne reflète que les billets commandés dans les sections belges. Il peut aussi y avoir des Belges dans les secteurs neutres." (Belga)