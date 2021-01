23 tonnes d'écailles de pangolin saisies entre Nigéria et Chine: les cerveaux du trafic écopent de plus de 10 ans de prison

Vingt-trois tonnes d'écailles: la justice chinoise a condamné mardi à de lourdes peines 17 trafiquants qui avaient introduit depuis le Nigeria d'énormes quantités d'écailles de pangolin, une espèce en voie d'extinction.



Un tribunal de la ville portuaire de Wenzhou (est) a condamné les deux "cerveaux" du trafic à 14 et 13 ans de prison, les autres membres du gang écopant de peines comprises entre 15 mois et 12 ans d'emprisonnement.



La contrebande, entre 2018 et 2019, était évaluée à 180 millions de yuans (plus de 22 millions d'euros). Certains lots d'écailles étaient dissimulés dans des livraisons de gingembre, selon l'acte d'accusation.



L'écaille de pangolin est prisée dans la médecine chinoise pour ses vertus curatives, non démontrées scientifiquement. Elle peut atteindre des prix très élevés.



Les pangolins ont été retirés cette année de la pharmacopée officielle chinoise, une décision qui a coïncidé avec l'apparition dans le pays du nouveau coronavirus.



Le pangolin, qui est l'animal le plus pourchassé par les braconniers et les trafiquants dans le monde, est soupçonné d'avoir été l'hôte intermédiaire qui aurait permis la transmission du virus de la chauve-souris à l'espèce humaine.



Cette interprétation n'est toutefois pas prouvée.



Le nouveau coronavirus a émergé en 2019 sur un marché à Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages vivants, selon des scientifiques chinois.



Au cours des derniers mois, la Chine a interdit la vente d'animaux sauvages pour la consommation alimentaire, invoquant le risque de maladies transmissibles à l'homme, mais ce commerce reste légal à des fins de recherche scientifique ou pour la médecine traditionnelle.