Cette abeille RARISSIME a été observée à Aywaille: l'espèce est-elle de retour en Belgique?

Une abeille Mélecte deuil (Melecta luctuosa), une espèce d'abeille extrêmement rare, a récemment été observée en province de Liège. Pascal Lays, membre de l'Institut de zoologie de Liège, nous a transmis la nouvelle ce jeudi, accompagnée d'un cliché.

"L'individu a été photographié au printemps, dans la Réserve naturelle de la Heid des Gattes, à Aywaille, un haut lieu de la biodiversité en Belgique. C'est là que se concentrent des espèces rares, protégées et parfois nouvelles pour la Belgique", nous a expliqué Pascal Lays. "L'identification de l’espèce a été aimablement confirmée par le Prof. Pierre Rasmont, une sommité internationale".

En 2012, l'observation d'un spécimen à Tihange avait fait grand bruit dans le milieux des amoureux de la nature. Natagora, l'association de sauvegarde de la nature, avait d'ailleurs lancé un communiqué à ce propos (voir notre article à l'époque, le lien est en bas de page). "Depuis qu'elle fut retrouvée en Belgique en 2012-2013 à Tihange, il n'y eut que 3 observations dans le Limbourg (2013 et 2014). On a signalé une observation dans la province d'Anvers cette année, mais l'identification n'a pas encore été validée", précise Pascal Lays.

L'espèce était encore répandue au siècle dernier…

La Mélecte deuil est une espèce d'abeille qui était relativement répandue au début du siècle dernier, mais qui a fortement régressé dans nos régions au point d'être éteinte dans les îles Britanniques, en danger critique d'extinction aux Pays-Bas, rare et menacée en Allemagne.

Aujourd'hui, il est difficile d'identifier une explication précise à la disparition de l'espèce. "Comme il s'agit d'une abeille intimement liée à d'autres pour son développement larvaire, on ne peut exclure que les facteurs affectant les secondes se répercutent sur la première. Et là, nombreux sont les facteurs qui peuvent influencer négativement les populations d'abeilles sauvages, soit naturels (climat, etc.), soit d'origine anthropique (raréfaction et fragmentation des habitats, pollutions, etc.). Il est souvent ardu de faire la part des choses, d'autant que plusieurs facteurs peuvent agir de concert", explique Pascal Lays.

La Mélecte deuil revient-elle en Belgique?

Les quelques observations de l'espèce ces dernières années indiquent-elles que la Mélecte deuil est de retour chez nous? "Manifestement, c'est le cas, profitant certainement de conditions climatiques favorables. Mais elle reste tributaire des abeilles qu'elle parasite pour s'étendre et s'implanter quelque part. Il faudra donc suivre attentivement l'évolution faunistique de cette belle abeille", réagit Pascal Lays.