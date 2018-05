D'où viennent ces petits insectes noirs qui ont envahi certaines communes de la Côte belge?

Si vous avez passé un peu de temps, ces derniers jours, à la Mer, vous avez peut-être été incommodé par des coléoptères. De tous petits insectes noirs qui ont littéralement envahi le bord de mer dans certaines communes du littoral, comme La Panne ou Middelkerke. Un phénomène surprenant, mais qui n'a rien d'étonnant, comme l’expliquent Nicolas Lowick et Emmanuel Tallarico dans le RTLinfo 19H.

La Panne, la plage, la digue et… quelques touristes qui n’ont pas payé le trajet. Ces petites bêtes ne sont pas des mouches, mais des coléoptères, de la même famille que la coccinelle ou le scarabée. Inoffensifs, les coléoptères sont présents chaque année, mais ils sont plus nombreux cette fois-ci.





Pourquoi sont-ils aussi nombreux?



Plusieurs choses peuvent expliquer cette "invasion". Un hiver plutôt doux à la Côte, des températures qui ont brusquement augmenté et un certain taux d’humidité entraînant leur éclosion. Habitués à ce genre de nuisibles, les restaurants de la digue s’organisent pour éviter qu’ils n’importunent leurs clients. "Au cas où il y a trop de mouchettes, on met des cartons de bière sur les verres, ça empêche les mouches d’aller dedans, on a le système aussi du trou dans la capsule", détaille un serveur au micro de Nicolas Lowick pour le RTLinfo 19H.



Attirés par le blanc et les couleurs, ces insectes se nourrissent de plantes. Sans nourriture, ils disparaissent au bout de quelques jours. Pour les grandes vacances, ces petites bêtes auront d’ailleurs déjà plié bagage.