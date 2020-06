Des alligators d'Amérique font une entrée remarquée au zoo d'Anvers

(Belga) Trois alligators femelles d'Amérique ont été hissés un par un, à l'aide d'une grue, dans une ouverture du toit du bâtiment des reptiles du zoo d'Anvers pour rejoindre leur nouvel enclos, annonce le zoo jeudi. La plus grande femelle mesure déjà près de trois mètres et pèse une centaine de kilos.

C'est la première fois qu'un animal était installé de cette manière. Cette arrivée est une "grande nouvelle pour le zoo", estime le biologiste marin Philippe Jouk. "Ils n'ont pas encore atteint leur taille définitive et vont encore grandir en longueur et en largeur et prendre du poids", explique un soigneur, cité dans un communiqué Les trois alligators sont âgés de 16 ans et proviennent de la même nichée. Ces animaux peuvent facilement atteindre 50 ans, ajoute ce soigneur. Les femelles résidaient précédemment dans l'Aquarium tropical de Paris, qui ferme ses portes pour une longue période en raison de travaux. Le zoo anversois sera désormais leur résidence permanente. Dans le cadre d'échanges entre les deux parcs, les caïmans d'Anvers partiront eux bientôt pour la capitale française. Les trois "dames" vont pouvoir prendre le temps de s'adapter à leur nouvel environnement. Elles seront visibles dès samedi pour les visiteurs. (Belga)