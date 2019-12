Des bébés pandas jumeaux fêtent Noël pour la première fois

Agés de trois mois, les bébés pandas du zoo de Berlin vivent leur première période de fête. Nés début décembre, ils grandissent ensemble, apprennent à se soulever avec leurs pattes antérieures et marcheront bientôt. Selon le zoo de Berlin, les jumeaux pèsent chacun environ 5 kg et suivent une croissance normale.



Meng Meng ("Petit rêve"), la femelle panda du zoo de Berlin, leur a donné naissance début septembre. Comme les pandas n'élèvent en général qu'un bébé à la fois, le zoo a décidé de participer au processus, faisant appel à des experts de la base de recherche chinoise du zoo de Chengdu.



Meng Meng et Jiao Qing, deux pandas géants, mère et père des jumeaux, avaient été présentés en grande pompe par la chancelière Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping. Ils sont les seuls animaux de cette espèce visibles aujourd'hui dans le pays, et la naissance fut une grande première pour l'Allemagne.



La femelle avait été inséminée artificiellement pour augmenter les chances d'une fécondation, même si les deux animaux avaient semblé s'accoupler. L'emménagement à Berlin de ces pandas géants, considérés comme des trésors nationaux en Chine, avait constitué un nouvel épisode de la "diplomatie des pandas" instaurée par Pékin pour entretenir de bonnes relations avec ses partenaires.