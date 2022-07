GAIA célèbre son 30e anniversaire avec des vol-au-vent végétariens gratuits

(Belga) GAIA a donné vendredi le coup d'envoi de sa tournée d'été sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Avec son food truck personnel, l'organisation de défense des animaux va parcourir la Belgique pour célébrer son 30e anniversaire en proposant aux passants de goûter gratuitement des vol-au-vent entièrement végétariens.

Entre le 22 juillet et le 12 août, le GAIA Taste Truck fera escale dans douze villes belges : Bruxelles, Namur, Anvers, Louvain, Genk, Blankenberge, Gand, Charleroi, Tournai, Arlon, Eupen et Liège. L'objectif de cette tournée d'été est de remercier tous ceux qui se sont consacrés au bien-être des animaux au cours des 30 dernières années. C'est aussi un moyen de faire découvrir aux gens des alternatives à la viande. Ainsi, le traditionnel vol-au-vent belge été transformé par GAIA en un plat végétarien afin d'attirer l'attention sur les conditions inhumaines dans les élevages de poulets. "Il est possible de se régaler en mangeant des aliments à base de plantes, mais les gens ne le réalisent pas encore. Nous voulons leur montrer grâce à cette tournée", a expliqué Ann De Greef, directrice de GAIA. Au cours de l'année écoulée, GAIA est parvenue à faire signer le Better Chicken Commitment (BCC) à la majorité des chaînes de supermarchés belges. Ceux-ci se sont donc engagés à ne plus proposer de poulets élevés en batterie dans leurs rayons à partir de 2026. Les supermarchés n'ont cependant pas encore signé la BCC pour les produits contenant du poulet, comme les nuggets.