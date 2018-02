Glissades, roulades...: le panda Qin Qin s'amuse dans la neige et ça donne le sourire! (vidéo)

C’est la deuxième fois cette année que Qin Qin, le panda géant du parc animalier de Xi’an City, dans le nord-ouest de la Chine, voit de la neige. Et selon les images filmées par les caméras du zoo, ça le met en joie.



On peut voir l’imposant animal, âgé de 4 ans, se rouler gaiement dans la poudreuse et glisser sur la petite pente enneigée. Des images qui donnent le sourire.