Impressionnant: la mutation d'un crabe-araignée en "timelapse" (vidéo)

Les images de la mue d'un crabe-araignée japonais immortalisées en timelapse.

Le mode de croissance des crustacés est très différent de celui des autres animaux. Le crabe-araignée japonais, par exemple, comme de nombreux autres crustacés, se sépare de sa carapace losqu'il grandit. Un de ces animaux a été filmé par le SEAWORLD de San Diego pendant cette mutation.



Les images immortalisées le 7 février montrent un crustacé japonais, beaucoup plus grand et plus rouge, en train de muer, et de sortir de sa carapace. Le processus permet à l'animal de grandir dans de plus grandes proportions. Le timelapse de 30 secondes résume un processus de 6 heures.



Le crabe-araignée japonais est souvent considéré comme le plus gros arthropode. La fréquence à laquelle la mue des arthropodes a lieu est déterminée par leur croissance, qui est à son tour déterminée par leur consommation. "Ce mécanisme, très complexe, permet le renouvellement périodique de l’exosquelette et d’une partie du squelette interne", précise le site Fishipedia.



"La globalité du processus de mue porte aussi le nom d’Ecdyse. Exuvie ou exuviation est le mot pour définir le moment de la séparation avec l’ancienne carapace. Le crabe-araignée géant du Japon (Macrocheira kaempferi) est une espèce d'araignée de mer vivant au large du Japon. C'est la seule espèce encore vivante du genre Macrocheira", détaille le site Gurumed.



Le San Diego SEAWORLD possède trois crabes-araignées japonais dans leur zone "Ocean Explorer", qui contient également leurs poulpes géants du Pacifique.