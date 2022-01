La présence d'un loup observée dans la Somme

La présence d'un loup a été observée dans la Somme après le signalement par un éleveur de l'attaque de plusieurs brebis stationnées dans un pré à Lafresguimont-Saint-Martin, a indiqué lundi la préfecture dans un communiqué.

A la suite du signalement de cette attaque qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, "les services de l’État ont lancé la procédure habituelle d’investigation relative à prédation animale", a indiqué la préfecture de la Somme.

Un constat a été réalisé samedi par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) "qui se sont rendus sur place pour constater les blessures des animaux", a-t-elle ajouté.

L’expertise menée par l’OFB, - "plus spécifiquement par le réseau loup-lynx présent sur tout le territoire et qui, sur la base d’indices (crottes, attaques, pièges-photo, interactions visuelles etc.), suit l’évolution de la présence du loup en France" - a permis de procéder "à un relevé d’éléments techniques qui confirment la responsabilité d’un loup".

Un dispositif "renforcé de suivi des indices de présence de l’animal" a été mis en place lundi.

"L’observation d’un loup dans la Somme s’explique par sa capacité à se déplacer sur de grandes distances, à partir du cœur de population situé dans les Alpes françaises", a expliqué la préfecture.

Des loups solitaires ont déjà été observés ces dernières années à distance du cœur de population alpin dans la Somme, ainsi que dans l'Oise, l'Indre, l'Eure-et-Loire, ou la Charente-Maritime, mais sans que l'on identifie de présence permanente.

En juin, l'Office français de la biodiversité (OFB) avait estimé la population de loups gris en France à 580 animaux adultes, contre 530 un an plus tôt.