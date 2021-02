Les défenseurs des oiseaux appellent à tailler ou élaguer avant mars et les premiers nids

(Belga) La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) rappelle de ne pas attendre début mars, quand les oiseaux commencent à faire leurs nids, pour tailler ou élaguer les arbres.

Elle préconise de le faire "avant la montée de la sève", donc plutôt en février qu'en mars ou avril. De nombreuses personnes ont en effet élagué ou taillé en pleine période de nidification au cours du printemps dernier, lors du confinement, observe Maud Remacle, coordinatrice de projet à la ligue. L'organisation estime avoir reçu jusqu'à deux fois plus de signalements que d'habitude à cette période. "Les gens se sont attelés à leur jardin l'an dernier parce qu'ils étaient chez eux et ont beaucoup élagué eux-mêmes", explique-t-elle. La ligue rappelle que la Wallonie interdit de perturber intentionnellement les oiseaux sauvages en période de reproduction. A Bruxelles, abattre ou couper des arbres avec des engins motorisés est interdit du 1er avril au 15 août. L'organisation demande d'ailleurs d'avancer cette date au 1er mars, période à laquelle les premières nichées arrivent au centre de soins pour la faune sauvage. Le réchauffement climatique pousse en effet les animaux à se reproduire de plus en plus tôt. La responsable du centre de soins de Bruxelles, Nadège Pineau, explique également que ramasser les oisillons tombés au sol n'est souvent pas nécessaire. "Les oiseaux en fin de croissance se jettent hors du nid. Les parents continuent à les nourrir au sol et leur apprennent à se protéger des prédateurs. C'est normal, mais les gens vont trouver un jeune oiseau et s'inquiéter." Le centre a enregistré 1.221 cas d'oisillons au sol ramassés par les promeneurs en 2020, contre 655 en 2019 et 805 en 2018. Une hausse probablement due au confinement. Une fois sur quatre, l'oiseau aurait pu rester en place, estime Nadège Pineau. (Belga)