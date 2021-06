Rando d'éléphants en Chine: un mâle voyage en solitaire

Photo aérienne prise le 4 juin et diffusée le 11 juin par les autorités montrant un troupeau d'éléphants en randonnée près de la ville de Qujing, dans le sud-ouest de la ChineHandout

L'un des 15 éléphants, dont la randonnée à travers champs et villages captive la Chine, s'est séparé de ses congénères et voyage désormais en solitaire, selon des images de la télévision nationale.

Le troupeau, qui comprend trois éléphanteaux, a déjà parcouru plus de 500 km dans le Sud-Ouest du pays, après avoir quitté sa réserve de Xishuangbanna, une région frontalière du Laos et de la Birmanie.

L'un des pachydermes, un mâle, se trouve désormais à 12 km du reste du troupeau après s'en être séparé en début de semaine, selon la chaîne publique CCTV qui retransmet 24 heures sur 24 l'évolution du troupeau sur son site internet.

La pérégrination des éléphants est surveillée en permanence par des drones et des centaines de fonctionnaires interviennent pour évacuer les populations sur leur passage.

Les animaux semblent en bonne santé et personne n'a été blessé alors qu'ils se sont aventurés en ville, ont traversé des autoroutes et visité granges et maisons à la recherche de nourriture.

Les dégâts à l'agriculture occasionnés par leur périple ont déjà été évalués à près d'un million d'euros.

Le troupeau a pénétré la semaine dernière sur le vaste territoire de la ville de Kunming, capitale de la province du Yunnan, qui compte plus de 8 millions d'habitants.

Les autorités ont placé des convois de camions en bordure de routes pour l'obliger à changer de direction.

Des images filmées mercredi montrent le troupeau en train de marcher à travers la jungle, alors que le mâle solitaire creuse le sol et se recouvre de poussière avec sa trompe.

Les zoologues ignorent pourquoi les éléphants ont quitté leur réserve en début d'année.

Les pachydermes tendent cependant ces dernières années à se rapprocher de villages, alors que les plantes qu'ils mangent habituellement sont de plus en plus remplacées par des espèces non comestibles.

Les éléphants sauvages sont protégés en Chine, avec une population évaluée à 300 têtes, contre moins de 200 dans les années 1980. Ils vivent exclusivement dans la région touristique et tropicale de Xishuangbanna.