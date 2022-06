Seize cigogneaux bagués au parc naturel du Zwin à Knokke-Heist

(Belga) Seize des dix-huit cigogneaux présents sur le site du parc naturel du Zwin à Knokke-Heist ont été bagués, a fait savoir le parc vendredi. Les deux autres petits sont encore trop jeunes et devront être bagués plus tard.

Cette année, le parc compte quelque 16 nids occupés par les échassiers, un record depuis ces cinq dernières années. Les cigognes confectionnent en majorité leur nid sur des plateformes artificielles prévues à cet effet. Seuls quelques spécimens s'installent dans les arbres, rendant leur accessibilité compliquée. Sur chaque bague est apposé un numéro unique à la cigogne. Ces "ornements" sont tellement grands que les observateurs peuvent déchiffrer le code inscrit dessus avec de simples jumelles ou un télescope. Grâce à cela, les oiseaux bagués ont beaucoup plus de chance d'être repérés que la plupart des autres espèces. Le parc accueille la plus vieille colonie de cigognes nicheuses du pays, 221 petits y ont été bagués jusqu'en 2021. Les données récoltées par les bagues ont montré aux scientifiques les déplacements des échassiers. Le voyage le plus long a été effectué jusqu'en Algérie. Ces données ont ainsi permis aux chercheurs de constater que cinq jeunes cigognes baguées dans le parc alors qu'elles étaient encore des oisillons, s'y sont installées pour nicher. Les scientifiques du Zwin travaillent en collaboration avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. La cigogne représente d'ailleurs la majeure partie de cette collaboration dont le baguage fait partie. Les amoureux des oiseaux peuvent les suivre de chez eux en streaming ou directement sur place du haut de la tour à cigognes. (Belga)