Une espèce de coléoptère aquatique redécouverte en Belgique après 68 ans d'absence

Une espèce de coléoptère aquatique, qui n'avait pas été signalée dans notre pays depuis 1953, a été observée dans une zone d'eau salée de Lissewege, en Flandre occidentale, a rapporté mercredi l'association flamande de protection de la nature Natuurpunt. La découverte a eu lieu en mars dernier dans la région de Monnikenwerve, lors d'une visite de site dédiée spécialement à la recherche de ces insectes.



À l'aide d'un tamis pour compote de pommes, les coléoptères ont pu être détectés dans l'eau saumâtre. Trois espèces ont été trouvées, toutes typiques des points d'eau peu profonde et des zones ripariennes (espace recouvert de verdure longeant un cours d'eau). L'une d'entre elles étant le fameux "Helophorus fulgidicollis", dont la dernière observation remontait à 1953. "L'espèce est connue à la côte puisqu'elle avait déjà été trouvée en 1927 dans le Zwin. Nous en sommes ici à la quatrième observation en Belgique et cela faisait 68 ans qu'elle n'avait plus été signalée", indique Natuurpunt. Les autres espèces trouvées étaient déjà bien connues à la côte et dans la région d'Anvers. Le nombre d'espèces de coléoptères aquatiques diminue toujours plus, conséquence de la diminution de leur habitat naturel.